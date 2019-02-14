Сомнений нет: перспективы "Северного потока-2" оценили в ЕС и Киеве

Россия может легко обойти изменения в европейском законодательстве

Поправки к Газовой директиве ЕС не помешают реализации проекта "Северный поток-2". Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Комментируя согласованный накануне в Страсбурге документ, он допустил, что обновленная Директива может вступить в силу до того, как газопровод будет запущен, но ход работ это не остановит, передает РИА "Новости".

"Могут быть разные варианты. Но газопровод построен будет, можете не сомневаться", – подчеркнул Чижов.

Поправки к Газовой директиве ЕС, вокруг которых в европейских странах шла ожесточенная борьба в течение последних двух лет, неожиданно удалось согласовать 12 февраля на переговорах представителей Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. Стороны договорились, что все новые газопроводы из третьих стран на территории ЕС должны подчиняться европейским законам. Однако окончательное решение, какие нормы обязательны для каждой конкретной трубы, будет принимать та страна ЕС, где будет располагаться первая точка входа иностранного газопровода.

Таким образом, последнее слово по "Северному потоку-2" будет за Германией – активным сторонником и этого проекта, и энергетического сотрудничества с РФ в целом.

"Германия имеет право определять, распространять ли действие Третьего энергопакета на этот проект, или он, как и первый "Северный поток", может иметь статус трансевропейского и не подпадать под действие европейских энергетических норм", – пояснил украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский в эфире NewsOne.

Но даже если между Берлином и Москвой пробежит черная кошка, Россия не останется в проигрыше. Создав, например, в Балтийском море виртуальный газовый хаб, она сможет юридически выйти из-под действия газовой директивы.

"В этом случае газ не доходит до границ ЕС как российский, меняя собственника уже по пути", – пояснил эксперт.

Текст компромиссного законопроекта по поставкам газа в ЕС должны окончательно одобрить Европарламент и Совет ЕС, после чего документ вступит в силу примерно через 9 месяцев, напоминает Пятый канал. Запуск газопровода "Северный поток-2" намечен примерно на это же время – конец декабря 2019 года. На уже действующий трубопровод новые нормы энергетического законодательства ЕС распространяться не смогут.