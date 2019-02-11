Российская газовая труба засосала немецкие власти, сделав их зависимыми от Москвы

Поддерживая реализацию проекта "Северный поток-2", ФРГ уничтожает Украину. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от "Радикальной партии Ляшко" Дмитрий Линько. Он напомнил, что Киев, лишившись транзитной роли в поставке российского газа европейским потребителям, будет ежегодно терять $3 млрд.

"Германия сегодня подсаживается на ту газовую иглу, которая будет иметь зависимость экономическую и политическую от Российской Федерации, уничтожая Украину",

– сказал пан Линько в эфире телеканала NewsOne.

В действиях Берлина ляшковец увидел грядущую смерть газотранспортной системы Незалежной. Т.е. теперь во всех бедах виновата не только Россия, но и Германия.

"Наносят огромный экономический ущерб, наносят угрозу безопасности существования Украины, потому что этот транзит нас в определенной степени поддерживал",

– заметил депутат.

В последнее время Берлин стоически защищает проект "Северный поток-2" от нападок с разных сторон – из США, Польши, Франции, Прибалтики, требующих остановить его строительство, поскольку наша труба в обход Украины нанесет ей колоссальный экономический ущерб, а Европу якобы поставит на колени перед Москвой. Кремль уже кажется устал говорить, что "СП-2" – это исключительно бизнес-проект и в нем заинтересованы европейские партнеры.

Как напоминает телеканал "360", газопровод "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток, которые прокладываются от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Проектная мощность "СП-2" – 55 млрд куб. м газа в год. Запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. На прошлой неделе стало известно, что на сейчас уже уложено 600 км трубопровода из 1200 км.