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Депутат Рады объяснил высокие цены на продукты

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраину разобьют на куски
Незалежную планомерно уничтожают под контролем воров

Великая Украина практически уничтожена. Действия киевских властей привели к тому, что медицина в стране разрушена, производства нет, сельское хозяйство в упадке. До нынешнего нищенского состояния украинцев довел "злой умысел" "тупых" и "глупых" руководителей. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Тем, кто не согласен с такими выводами, парламентарий предложил заглянуть в холодильник и в магазины: продукты на Украине стоят дороже, чем в Германии и Великобритании, хотя зарплаты – в десятки раз меньше.

"Такое может происходить только в стране, которую поставили под уничтожение. Такое может произойти только в стране, в которой власть, кроме воровства, ни о чем не думает", – подчеркнул Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Депутат, являющийся главой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", указал украинцам, что великую и сильную страну убивают прямо на их глазах, пишет "Царьград".

Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины на 2019 г. на 0,6 процентных ставки до 2,9% ВВП. В отчете говорится, что перспективы экономики Украины стали менее позитивными из-за целого комплекса проблем, напоминает РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
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