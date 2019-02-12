Украину разобьют на куски

Киев приписал Москве коварный план по завоеванию страны

Незалежная в очередной раз "разоблачила" хитрую многоходовую комбинацию, при помощи которой Россия якобы собирается поработить соседнюю республику. Ее озвучил бывший украинский разведчик, генерал-лейтенант в отставке Василий Богдан.



Военный специалист сообщил, что власти РФ в перспективе собираются расчленить Украину на куски. Первые шаги к этому были сделаны еще в 2014 г., когда Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом. В настоящий момент "опасный враг" взял паузу в воплощении своих коварных замыслов, но это не значит, что он отказался от их реализации.

"На данном этапе Путин рубить коридор в Крым не будет, он применит тактику выжидания",

– заявил ветеран разведки в интервью газете "Факты".

По словам экс-военного, "Кремлю нужно уничтожить Украину как государство, разбить на части". Сейчас российская армия якобы продолжает перебрасывать силы к границам Незалежной и отправлять профессиональных военных, вплоть до генералов, в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики.

"У Путина были планы обвинить Украину в использовании химического оружия против жителей Донбасса. Это дало бы Кремлю возможность перейти к более активным боевым действиям. Но Путин пока не решается это сделать. Он понимает, что у Украины есть поддержка со стороны западных стран. В Кремле также понимают, что в случае военной операции – например, пробивания сухопутного коридора в Крым, будут гибнуть и российские солдаты", – сказал Богдан.

Он уверен, что Кремль ждет результатов президентских выборов на Украине. В зависимости от того, кто придет к власти, будет применяться та или иная тактика. По мнению Богдана, президент РФ "надеется на реванш пророссийских сил" на Украине.

При этом военспец уклонился от прямого ответа на вопрос, собирается ли Киев нападать на Донбасс. "Мы пока настроены все решать политико-дипломатическим путем. Думаю, такие возможности еще не исчерпаны. Нужно время. Украинская военная операция по возвращению контроля над оккупированными районами Донбасса сейчас выглядела бы несколько авантюрно. Хотя полагаю, что план силового возвращения Донбасса в Генштабе действительно есть", – указал он.

В интервью отставной генерал также не исключил, что командование Вооруженных сил Украины предпримет новую попытку прорыва через Керченский пролив в Азовское море. "По существующим договоренностям, Азов – это внутреннее море двух стран: Украины и России. Поэтому мы имеем право свободно проходить через пролив к нашим украинским портам – Мариуполю и Бердянску. Это наши территориальные воды, и мы их никому не отдадим… Мы у себя дома. Кого и чего мы должны бояться? Хотя, конечно же, нужно быть готовыми к любому развитию ситуации", – сказал Богдан.