Венгрия избавится от украинских нахлебников

Европейцы отказались мириться с мошенниками

Сотни украинцев, проживающих в Венгрии, рискуют остаться без дома и денежных пособий. Генпрокуратура страны начала масштабную проверку случаев получения выходцами с Украины венгерского гражданства. Следователи выявили уже 370 фактов мошенничества, по 156 из них уже предъявлены обвинения, сообщил генеральный прокурор Петер Полт.

"Процедура была начата, когда оказывалось, что заявитель получил гражданство без знания венгерского языка, а также когда экзамен на знание языка сдавало подставное лицо", – приводит издание "Мукачево.net" слова Полта.

По официальным данным на февраль 2015 г., гражданство Венгрии получили 94 тысячи украинцев. Более свежих сведений Будапешт не публиковал. Однако в 2018 г. стало известно, что венгерский консул в городе Берегово Закарпатской области массово раздавал паспорта всем желающим украинцам.

Когда лавочку прикрыли – дело дошло до дипломатического скандала между Киевом и Будапештом, – пункт выдачи паспортов перенесли по другую сторону границы, куда украинцы могут доехать за два часа на электричке.

Между тем недовольные таким положением дел нашлись не только среди украинских властей, но и в венгерской оппозиции. Там потребовали от Будапешта проверить, на каком основании сотни жителей Незалежной получают гражданство в обход установленных процедур, а потом оформляют в Венгрии не только прописку, но и пенсию.

В частности, представители Демократической партии Венгрии передали в Генпрокуратуру сведения о частном доме на границе страны, в котором зарегистрированы более 200 выходцев с Украины.

Будут ли лжевенгров лишать гражданства или дело ограничится конфискацией незаконно полученных субсидий и прописки, генпрокурор Венгрии не уточнил.