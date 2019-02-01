Будапешт обвинил русофобов из ЕС в лицемерии

Берлин и Париж давят Москву санкциями, но сотрудничают с ней, когда им это выгодно

Власти Германии и Франции ведут себя неподобающе в отношении России. Им выгодно вести бизнес с Москвой, но они открыто не заступаются за своих партнеров из страха перед США. С такой гневной тирадой выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



О стычке дипломата с представителями Берлина и Парижа рассказал корреспондент издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман. По его словам, это произошло сегодня утром в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте.

"Сийярто обрушился на Эммануэля Макрона, Германию и другие западноевропейские правительства за то, что критикуют Россию, но делают с ней крупный бизнес",

– написал Норман в Twitter.

По словам журналиста, глава МИД Венгрии заявил коллегами из других стран: "Мы, центрально-европейцы, не хотим оказываться в проигрыше из-за этого западного лицемерия".

"Интересы безопасности Центральной Европы заключаются в прагматическом сотрудничестве Запада и Востока, такое сотрудничество позитивно с точки зрения нашего региона. Все, что подрывает такое прагматическое взаимодействие, не помогает", – также заявил венгерский дипломат.

Петер Сийярто регулярно устраивает выволочку еврочиновникам, нещадно критикуя их за абсурдные действия в отношении РФ, которые приводят к колоссальным экономическим потерям всей Европы. Санкции против Москвы Брюссель объясняет политической необходимостью, но никаких политических результатов наложенные на РФ ограничения Евросоюзу достичь не помогли. Будапешт считает, что экономическое сотрудничество между Евросоюзом и Россией необходимо полностью восстановить и сделать это как можно скорее.

Глава венгерской дипломатии осенью прошлого года напустился на страны ЕС за крайне лицемерную позицию по строительству газопровода "Северный поток – 2". По его словам, Германия пытается усидеть на двух стульях, инициируя санкции против РФ, но при этом активно защищая газовый проект, который принесет ей прямую выгоду.

"Нас часто критикуют, официально – за то, что наша политика противоречит общеевропейской. Но на самом деле – за то, что мы противоречим практике лицемерия, которое так распространено в ЕС. Я могу много говорить о лицемерии в миграционной политике. Но позвольте напомнить другой случай. ЕС заявил, что помогает Украине, ради этого было отменено строительство одного газопровода. Но когда возникла потребность в "Северном потоке", оказалось, что это возможно и не является нарушением. Что это, как не лицемерие?" – говорил Сийярто в сентябре прошлого года. Его слова приводит издание "Европейская правда".