Курс РФ на импортозамещение разозлил американцев

Россия препятствует проникновению на ее рынок американских товаров и услуг. К такому выводу пришли в США. Воздействовать на Москву решили через Всемирную торговую организацию. Торговый представитель Вашингтона представил доклад, в котором призвал организацию заставить Россию выполнять правила ВТО.

"Усиливающийся отход России от правил открытости рынков ВТО устанавливает барьеры на пути экспорта американских товаров и услуг", - говорится в отчете торгпреда.

Так, в России продолжает действовать курс на импортозамещение, в рамках которого осуществляется локализация производства, вводятся льготы и налоги, требования особого фитосанитарного контроля и другие меры, которые являются "дискриминационными" по отношению к импортным товарам.

" У РФ сохраняется список так называемой "особо важной продукции", который может стать основой для введения экспортных ограничений", – жалуется торгпред США.

Он признал, что после 2014 г. двусторонние контакты Вашингтона с Москвой сильно сократились, поэтому у американской стороны нет возможности обсуждать свои озабоченности напрямую.

"Ввоз товаров в Россию остается сложной задачей", – обижается торгпред США. Он предупредил, что США продолжат наблюдать за действиями РФ в сфере торговли и инвестиций.

"Если США обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они применят все возможные меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США", – пригрозил торгпред.

Весной прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о повышении ввозных пошлин на сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно. РФ вместе с другими странами обжаловала это решение в ВТО. Кроме того, Москва повысила пошлины на ряд американских товаров, в том числе технику, оборудование, оптоволокно.