Вопрос о разногласиях по металлу отложен до ноября

Вашингтон сегодня заблокировал создание третейской группы воВсемирной торговой организации для рассмотрения спора с Москвой о пошлинах на сталь и алюминий. Россия повторно направит запрос в ноябре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, в таком случае третейская группа будет учреждена автоматически, поскольку по правилам ВТО у США уже не будет шансов второй раз блокировать данное решение.

Напомним, в октябре РФ, КНР, Евросоюз и Норвегия, а также Канада, Мексика, Турция раздельно обратились в ВТО с просьбами создать арбитраж для определения законности ввозных пошлин Штатов на сталь и алюминий. О соответствующем решении американский президент Дональд Трамп объявил 1 марта 2018 года.

