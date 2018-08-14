Белому дому придется самому разбираться с потерями Apple и других производителей

Анкара не намерена молча терпеть выходки Вашингтона, негативно отражающиеся на турецкой экономике. В ответ на решение американского лидера Дональда Трампа повысить пошлины на сталь и алюминий президент Турции Реджеп Эрдоган объявил запрет на ввоз в страну электроники из США.

"Они идут на нас открыто, – указал Эрдоган. – Мы можем ответить с экономической и политической позиций. С экономической мы принимаем меры, наше Министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung", – приводит РИА "Новости" выдержки из выступления Эрдогана в Анкаре.

"Вместо того, чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это. Когда мы просили у США беспилотники, они отвечали, что "Конгресс не разрешает". Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас мы производим их сами, проблем нет ", – напомнил Эрдоган.

По его словам, Турция прекрасно обойдется собственными телефонами марки Venüs Vestel и другими гаджетами отечественного производства.

В минувшую пятницу, 10 августа, Трамп подписал постановление о повышении вдвое пошлин на импортируемые из Турции алюминий и сталь – до 20% и 50% соответственно. Это решение всколыхнуло валютные рынки. В результате курс лиры обрушился с 3,75 до 7 за доллар.

Отношения Анкары и Вашингтона обострились в 2016 г., когда США попали под подозрение в организации попытки госпереворота в Турции.