Анкара считает, что Вашингтон враждебно к ней настроен

Соединенные Штаты намерены нанести Турецкой Республике удар "в спину". Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, комментируя последние события, связанные с падением национальной валюты по отношению к американскому доллару, и повышение пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50 и 20% соответственно, введенное хозяином Белого дома Дональдом Трампом в прошлую пятницу, 10 августа.

"С одной стороны, вы [США] вместе с нами входите в НАТО, с другой – вы пытаетесь нанести вашему стратегическому партнеру удар в спину. Разве это допустимо? С благодарностью мы к этому отнестись не можем", – цитирует ТАСС сегодняшнее выступление Эрдогана в Анкаре.

Он считает, что "нет никакого разумного обоснования для такого враждебного отношения к Турции со стороны ее союзника по НАТО".

Эрдоган рассказал о наличии "красной черты" для нации и погрозил пальцем, вероятно, Вашингтону.

"Если повторять "сахар", во рту сладко не станет, так же, как если просто повторять "мир", его не добиться. Хулиганы мировой системы не получат наших достижений, завоеванных кровью", – сказал турецкий лидер.

По его словам, исходя из постулата, что секретом успеха государства является его постоянная готовность к войне, то Турция "во всех отношениях" к ней готова.

Нынешняя ситуация в экономике, указал он, – это результат "начатой против республики игры", цель которой – "победить и сокрушить нас".

"Но мы можем при поддержке нации выйти из игры, сломать ее. Другого выхода нет", – подчеркнул Эрдоган.

Также президент призвал народ не беспокоиться насчет обвалившейся турецкой лиры.

"Скоро курс установится на том уровне, который является разумным с точки зрения рынка", – успокоил турецкий лидер. Он обвинил в распространении панических настроений "экономических террористов", действующих в соцсетях. И добавил, что ими уже занимаются правоохранительные органы.

"Эти люди, предавшие родину, будут наказаны по закону", – резюмировал Эрдоган.

Турецкая лира 10 августа обновила очередной исторический рекорд, завершив день на отметке 6,41 лиры за доллар, что спровоцировало негативные настроения в обществе и деловой среде.

На минувшей неделе Эрдоган призвал граждан страны доставать из-под подушки доллары и золото и обменивать их на лиры ради спасения национальной валюты. В свою очередь, МВД Турции предпринимает меры из-за провокационных публикаций в Сети на тему курса лиры. По данным ведомства, с 7 августа выявлено 346 аккаунтов в соцсетях, которые разместили "провокационные комментарии" об ослаблении нацвалюты, сообщает телеканал Habertürk в понедельник, 13 августа.

