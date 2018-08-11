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Анкара пригрозила Вашингтону

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Власти готовы разорвать отношения с Белым домом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае жесткой политики Вашингтона Анкара будет вынуждена искать себе новых союзников.

По его словам, действия американцев на политической арене лишь подрывают интересы и безопасность США и заставляют другие страны отказываться от дружбы с Белым домом.

"Пока ещё не поздно, Вашингтону следует отказаться от своего ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем фактом, что у Турции есть альтернативы", – цитирует Эрдогана The New York Times.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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