Анкара пригрозила Вашингтону
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае жесткой политики Вашингтона Анкара будет вынуждена искать себе новых союзников.
По его словам, действия американцев на политической арене лишь подрывают интересы и безопасность США и заставляют другие страны отказываться от дружбы с Белым домом.
"Пока ещё не поздно, Вашингтону следует отказаться от своего ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем фактом, что у Турции есть альтернативы", – цитирует Эрдогана The New York Times.
Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.
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