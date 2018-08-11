Иран призвал мир объединиться против Америки

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уверен, что если Дональд Трамп не перестанет вести жесткую политику, то зарубежные партнеры отвернутся от него и заставят изменить поведение США на международной арене.
По его словам, больше всего от Вашингтона достается Анкаре.
"США должны вылечить свою зависимость от санкций и издевательств, или весь мир объединится и заставит Вашингтон сделать это, выйдя за пределы словесных осуждений. Нам уже приходилось постоять друг за друга, и мы готовы сделать это вновь", – написал Зариф в Twitter.
Ранее президент Турции Эрдоган пригрозил США разрывом дружеских отношений.
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