Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Иран призвал мир объединиться против Америки

Фото: GLOBAL LOOK press/ MFA Russia Press Service
Тегеран не готов терпеть унижения со стороны Вашингтона

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уверен, что если Дональд Трамп не перестанет вести жесткую политику, то зарубежные партнеры отвернутся от него и заставят изменить поведение США на международной арене.

По его словам, больше всего от Вашингтона достается Анкаре.

"США должны вылечить свою зависимость от санкций и издевательств, или весь мир объединится и заставит Вашингтон сделать это, выйдя за пределы словесных осуждений. Нам уже приходилось постоять друг за друга, и мы готовы сделать это вновь", – написал Зариф в Twitter.

Ранее президент Турции Эрдоган пригрозил США разрывом дружеских отношений.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Афины рвут связи с Москвой

Трения между странами усиливаются

Эрдоган нашел замену доллару

Турецкий лидер не намерен проигрывать экономическую войну Америке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей