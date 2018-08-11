Иран призвал мир объединиться против Америки

Тегеран не готов терпеть унижения со стороны Вашингтона

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уверен, что если Дональд Трамп не перестанет вести жесткую политику, то зарубежные партнеры отвернутся от него и заставят изменить поведение США на международной арене.

По его словам, больше всего от Вашингтона достается Анкаре.

"США должны вылечить свою зависимость от санкций и издевательств, или весь мир объединится и заставит Вашингтон сделать это, выйдя за пределы словесных осуждений. Нам уже приходилось постоять друг за друга, и мы готовы сделать это вновь", – написал Зариф в Twitter.

Ранее президент Турции Эрдоган пригрозил США разрывом дружеских отношений.