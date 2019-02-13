Американских угроз уже никто не боится

США и Европа готовятся ввести новые санкции против России, чтобы наказать за инцидент в Керченском проливе. Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что в Москве уже не обращают внимания на подобные заявления.

По его словам, Вашингтон постоянно говорит о новых жестких ограничениях и ищет повод для их введения.

"Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания",

– цитирует его РИА "Новости".

При этом Небензя добавил, что Россия проходит через это "уже четыре года".

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время телефонного разговора с американским коллегой Майком Помпео предупредил о последствиях очередных санкций.

По его словам, Вашингтон хочет ввести ограничения под надуманным предлогом, что только ухудшит отношения между странами. Кроме того, Лавров отметил, что США постоянно давят на Европу из-за дела Скрипаля, хотя после инцидента в Солсбери его "никто не видел", говорится на сайте российского ведомства.