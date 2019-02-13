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Москва разрушила планы Вашингтона по уничтожению страны санкциями

Василий Небензя. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСША потребовали Крым в обмен на отмену санкций
Американских угроз уже никто не боится

США и Европа готовятся ввести новые санкции против России, чтобы наказать за инцидент в Керченском проливе. Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что в Москве уже не обращают внимания на подобные заявления.

По его словам, Вашингтон постоянно говорит о новых жестких ограничениях и ищет повод для их введения.

"Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания",

цитирует его РИА "Новости".

При этом Небензя добавил, что Россия проходит через это "уже четыре года".

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время телефонного разговора с американским коллегой Майком Помпео предупредил о последствиях очередных санкций.

По его словам, Вашингтон хочет ввести ограничения под надуманным предлогом, что только ухудшит отношения между странами. Кроме того, Лавров отметил, что США постоянно давят на Европу из-за дела Скрипаля, хотя после инцидента в Солсбери его "никто не видел", говорится на сайте российского ведомства.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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