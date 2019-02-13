США потребовали Крым в обмен на отмену санкций

Нашей стране выкатили очередной абсурдный ультиматум

Вашингтон не собирается снимать ограничительные меры, введенные в отношении Москвы, до тех пор, пока Киев не получит контроль над Крымским полуостровом и Донбассом. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.



Выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Украине, дипломат потребовал от России "полного выполнения минских договоренностей". Кроме того, Крым должен вернуться в состав Незалежной – и только после этого можно будет поднимать вопрос об отмене санкций, озвучивает позицию Коэна ТАСС.

Еще одной претензией к России стала напряженная ситуация, сложившаяся в Азовском море. Задержание украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года американский дипломат назвал "актом нарушения международного права".

"Мы в очередной раз призываем Россию освободить задержанных, вернуть украинские корабли и отменить действующие ограничения на международные транзитные перевозки в Азовском море",

– потребовал Коэн.

От лица Соединенных Штатов он пообещал оказывать поддержку Украине и призвал Россию "уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".

Американский представитель также отметил, что Вашингтон "приветствует приверженность украинских властей выполнению минских соглашений", отмечает "Царьград". Тем самым он выдал желаемое за действительное: президент Украины Петр Порошенко и его окружение игнорируют все требования международного сообщества о мирном урегулировании донбасского конфликта и разрабатывают силовой вариант решения проблемы.

В феврале 2015 г. в белорусской столице был подписан документ под названием "Комплекс мер по выполнению минских соглашений". Он должен был стать "дорожной картой" мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Но до сих пор этот план остается нереализованным, так как Украина отказалась выполнять политические пункты соглашения (в частности, о проведении местных выборов на неподконтрольных территориях), мотивируя это неурегулированностью вопросов безопасности.