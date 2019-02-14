Американцы усилили давление на РФ, чтобы оправдать свои неудачи

Новый пакет антироссийских ограничений, предложенных группой сенаторов из США, является доказательством того, что заокеанские политики потеряли всякую связь с реальностью. Они штампуют все новые и новые обвинения против нашей страны, поскольку ничем больше не могут объяснить собственные провалы. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.



"Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается",

– написал политик в Facebook.

Все, на что способен Вашингтон, – это "сдерживать развитие суверенных государств и навязывать свою волю странам-вассалам". "Отсюда безумные и бездумные санкции", – подчеркнул российский сенатор.

В заявлении авторов инициативы по ужесточению санкционного давления на РФ говорится, что Сенат намерен "прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии".

По словам Косачева, все эти обвинения можно с куда большими основаниями адресовать самим Соединенным Штатам. Ведь это они "вмешиваются во все без исключения выборные процессы в России" и других странах, "осуществляет кибератаки на российскую инфраструктуру", "полностью подчинили Украину своей воле, зримо присутствуя во всех провальных политических и экономических начинаниях нынешних киевских властей", а также "привнесли хаос" в Сирию, Ирак, Афганистан и другие страны.

Внесенный накануне в Сенат законопроект предполагает введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к произошедшему инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 г., сообщает Reuters. Законодатели также предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

Москва отрицает обвинения в свой адрес по всем статьям, заявляя, что инцидент в Керченском проливе был тщательно спланированной провокацией киевских властей.