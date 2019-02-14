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Россия может присоединиться к европейскому механизму
расчетов с Ираном в обход американских санкций. Такая возможность сейчас
обсуждается. Об этом сообщил постоянный представитель нашей страны при ЕС
Владимир Чижов.
По словам дипломата, Россия заинтересована в участии в подобном механизме. Он мог бы стать шагом к применению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Посмотрим, как этот механизм будет работать", – отметил Чижов (цитируется по "Царьграду").
Ранее он рассказывал о том, как будет работать специальный механизм расчетов с Ираном (INSTEX). На первом этапе он будет охватывать только гуманитарные поставки (те группы товаров, которые не попали под санкции США) и расчеты по ним. На втором этапе будет расширяться круг товаров, а на третьем - круг участников механизма.
На этой стадии к европейскому проекту могут присоединиться Россия, Китай и ряд других стран, сообщил российский постпред. По его словам, нашу страну, главным образом, интересуют не столько сами поставки, сколько механизм расчетов по ним.
"Россия никогда не прекращала контакты с Евросоюзом по вопросам создания Инструмента поддержки торгового обмена с Ираном",
– говорил дипломат в интервью ТАСС.
Руководитель МИД Франции, Германии и Великобритании на днях заявили о создании специального механизма расчетов с Ираном. На первых порах механизм будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.
Необходимость разработать действенный механизм расчетов с внешним миром усиливается на фоне стремления США ужесточить санкции в отношении нашей страны. В Кремле подобную инициативу американских сенаторов уже назвали "рэкетирскими нападками", сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, правительство уже приняло ряд эффективных мер для защиты от новых ограничений. При этом Песков не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь. Готовящиеся антироссийские санкции представитель Кремля назвал проявлением оголтелой русофобии. По его мнению, попытки американских законодателей ввести ограничения против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетом.
Накануне группа сенаторов США представила законопроект о дополнительных санкций против России. Новый пакет ограничительных мер стал ответом на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также на арест украинских моряков после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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