Москва воспользуется финансовым механизмом, который оставит Вашингтон с носом

Россия может присоединиться к европейскому механизму расчетов с Ираном в обход американских санкций. Такая возможность сейчас обсуждается. Об этом сообщил постоянный представитель нашей страны при ЕС Владимир Чижов.



По словам дипломата, Россия заинтересована в участии в подобном механизме. Он мог бы стать шагом к применению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Посмотрим, как этот механизм будет работать", – отметил Чижов (цитируется по "Царьграду").

Ранее он рассказывал о том, как будет работать специальный механизм расчетов с Ираном (INSTEX). На первом этапе он будет охватывать только гуманитарные поставки (те группы товаров, которые не попали под санкции США) и расчеты по ним. На втором этапе будет расширяться круг товаров, а на третьем - круг участников механизма.

На этой стадии к европейскому проекту могут присоединиться Россия, Китай и ряд других стран, сообщил российский постпред. По его словам, нашу страну, главным образом, интересуют не столько сами поставки, сколько механизм расчетов по ним.

"Россия никогда не прекращала контакты с Евросоюзом по вопросам создания Инструмента поддержки торгового обмена с Ираном",

– говорил дипломат в интервью ТАСС.

Руководитель МИД Франции, Германии и Великобритании на днях заявили о создании специального механизма расчетов с Ираном. На первых порах механизм будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

Необходимость разработать действенный механизм расчетов с внешним миром усиливается на фоне стремления США ужесточить санкции в отношении нашей страны. В Кремле подобную инициативу американских сенаторов уже назвали "рэкетирскими нападками", сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, правительство уже приняло ряд эффективных мер для защиты от новых ограничений. При этом Песков не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь. Готовящиеся антироссийские санкции представитель Кремля назвал проявлением оголтелой русофобии. По его мнению, попытки американских законодателей ввести ограничения против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетом.

Накануне группа сенаторов США представила законопроект о дополнительных санкций против России. Новый пакет ограничительных мер стал ответом на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также на арест украинских моряков после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.