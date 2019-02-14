Инициаторы новых ограничений испугались брать на себя такую ответственность

Авторы очередной порции антироссийских рестрикций сенаторы Роберт Менендес (Демократическая партия) и Линдси Грэм (Республиканская партия) подкорректировали свой прожект, убрав из него список конкретных государственных банков России. В первоначальном варианте в нем фигурировали восемь финучреждений во главе со Сбербанком и ВТБ.

Отредактированный новый текст санкционного законопроекта неуемных американцев попал в руки журналистам издания The Bell. Они отметили, что он изменился не очень сильно, однако из ключевого пункта об ограничениях против российских госбанков исчез перечень конкретных учреждений.

"Теперь определить список банков для введения санкций предлагается президенту США",

– пишет издание.

Информацию о возможных новых санкциях со стороны Вашингтона сегодня весь день комментируют представители российских властей разных уровней, оценивая их как выстрел в собственную ногу или сумасшествие Штатов.





Иронично и кратко подошли к вестям из-за океана в министерстве иностранных дел РФ.

"Это уже случай медицинский", – цитирует "Царьград" наших дипломатов.

В том же духе, но еще более радикально высказался председатель правительства Дмитрий Медведев, комментируя НТВ рестрикционный угар американцев.

"Что касается последнего всплеска санкций, который произошел совсем недавно, – это очередная такая шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит. Я имею в виду борьбу с Россией",

– заявил премьер-министр.

По его мнению, это единение идет на фоне противостояния с президентом США Дональдом Трампом и при помощи "так называемой русской истории".

Он подчеркнул, что это не борьба между Россией и Штатами, а всего лишь внутренние американские противоречия. Однако к санкциям Москва готовится, "но уж точно не нужно их бояться", считает премьер.

"Наша экономика, безусловно, выдержит любое давление, в том числе и такое", – сказал Медведев.

