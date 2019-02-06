Москве следует держать ухо востро

Непостоянство Белого дома дает все основания думать, что игра в экономические репрессии не закончена. Речь идет о введении и отмене санкций против компании "Русал". Россия должна быть начеку, полагает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Анастасия Лихачева, ведь, скорее всего, США не собираются заканчивать санкционную войну.

"Плохая новость для нас в том, что санкций, наверное, будет больше. И учитывая то, как обычно разворачивается система принятия решений в США, успешный для американской стороны кейс "Русала" в общем-то не создает предпосылок, чтобы не попробовать повторить",

– цитирует эксперта РИА "Новости".

Напомним, в конце января противоречивый Минфин Соединенных Штатов отказался от санкций против "Русала", "Евросибэнерго" и En+, ограничившись лишь их совладельцем, миллиардером Олегом Дерипаской. Американцы передумали после того, как компании вышли из-под его контроля, то есть доли бизнесмена уменьшились.

Напомним, Дерипаска и его "детища" попали в черный список в апреле прошлого года. Тогда ряд российских предпринимателей и чиновников были объявлены за океаном персонами нон грата. С ними запрещалось любое сотрудничество, все их тамошние активы были заблокированы.