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США и ЕС работают над новыми санкциями против РФ из-за украинской провокации

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курт Волкер обещает неприятности Москве, если та не освободит моряков ВМС Незалежной

Старый и Новый Свет не намерены прощать ноябрьский инцидент в Азовском море. В качестве виновной, что совсем неудивительно, выступает одна-единственная сторона – российская.  

Об угрозе новых санкций от Вашингтона и Брюсселя рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он назвал условия, при которых экономический "подарочек" будет неизбежен. 

"И США, и Европа смотрят, какие дополнительные меры мы будем предпринимать, если Россия не согласится вернуть моряков и продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом",

– цитирует Волкера РИА ФАН. По его словам, Россия необоснованно содержит экипажи украинских кораблей под стражей, а сложившуюся ситуацию попросту использует в политических интересах. Анонсированными ограничениями западные сюрпризы не ограничиваются. Спецпредставитель также объявил, что ЕС собирается продлить в феврале санкции за "крымскую весну". 

Ранее наказать Россию за провокацию Киева призвал Евросоюз глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

Ранее, 25 ноября, российские пограничники задержали три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков арестовали на 2 месяца, после арест продлили до конца апреля. В Москве полагают, что Киев намеренно устроил морскую диверсию, чтобы ввести военное положение у себя в стране и перебросить в Черное море американский военный корабль.

Ксения АНДРЕЕВА
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