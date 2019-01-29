Дания требует от ЕС новых санкций для РФ

Москва должна поплатиться за Керченский конфликт

России нельзя прощать ноябрьский инцидент в Черном море, который Евросоюз незаслуженно оставил без внимания, полагает министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. По его мнению, новые экономические репрессии в адрес Москвы неизбежны. И если ЕС проигнорирует его призыв, то глава внешнеполитического ведомства сам с удовольствием примерит на себя роль карателя.

"ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если РФ не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций",

– цитирует заявление Самуэльсена пресс-служба датского МИД.

Министр еще раз напомнил о случившемся в Керченском проливе, совершив при этом географическую ошибку, которую не раз исправляла российская сторона. Киев устроил провокацию в водах не Азовского, а Черного моря.

"Обстрел и угон судов в Азовском море был совершенно неприемлемым актом. Тот факт, что Россия по-прежнему держит в заложниках 24 невинных моряка, показывает только полное презрение к международным правилам",

– возмутился глава датского ведомства.

В релизе также говорится, что ближайшие два дня, вторник и среду, высокопоставленный дипломат проведет в Незалежной, где встретится с украинским коллегой Павлом Климкиным. Министры отправятся в Мариуполь. Почему-то именно там он намерен надавить на Евросоюз.

Напомним, утром 25 ноября российские пограничники задержали три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков арестовали на 2 месяца, после арест продлили до конца апреля. А в приграничных регионах соседнего государства было введено военное положение, срок которого истек 26 декабря.

По мнению российского лидера Владимира Путина, его украинский коллега Петр Порошенко продумал провокацию в Керченском проливе из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки.