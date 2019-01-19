Немцам и французам предложили самим оценить ситуацию

Несмотря на продолжающееся до сих пор бурное обсуждение конфликта и слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, визит специалистов затягивается.

Крыму нечего скрывать. А потому на полуострове с нетерпением ждут приезда представителей Германии и Франции, которые должны убедиться в соблюдении Россией всех международных норм и правил судоходства. Так на предложение Берлина отреагировал глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Напомним, о призыве Меркель к российскому лидеру Владимиру Путину накануне заявил глава МИД Сергей Лавров. Президент согласился на визит немецких и французских экспертов в район Керченского пролива, однако прибытие их пока затягивается.

"Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе", – отметил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Специалистов из Незалежной тоже можно было бы пригласить. Однако учитывая, что адекватно воспринимать происходящее власти Киева не желают, уверенности насчет их объективности нет, добавил он.

Лавров же на вчерашней пресс-конференции также подчеркнул, что цель украинской провокации в Керченском проливе ясна.

"То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента, сомнения не вызывает" – заявил глава внешнеполитического ведомства.