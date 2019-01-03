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Украинцы раскрыли планы о следующем походе в Керченский пролив

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
В Незалежной в очередной раз сделали громкое заявление

Киев продолжает нагнетать обстановку после конфликта, однако пока дальше угроз дело не идет.

К многозначительным обещаниям вновь отправить в Керченский пролив военные корабли ВМС Украины, которые недавно давал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, присоединился советник главы Незалежной и министра обороны страны Юрий Бирюков. Он заявил о праве "беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот", сославшись на международные договоренности и законы.

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При этом Бирюков почему-то не вспомнил, что украинцы фактически ломятся в открытую дверь – пользоваться Керченским проливом российская сторона не запрещала никогда. Однако упомянутые договоренности все же необходимо соблюдать, а не нарушать границы, называя после задержание кораблей "захватом".

Судя по словам советника Петра Порошенко, Украина готовит очередную провокацию в Керченском проливе.

"Конец истории. Да, мы будем дальше это делать", – сказал он в эфире "Пятого канала".

В следующем отважном походе военных Незалежной будут сопровождать международные наблюдатели, отметил Бирюков.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к проливу. Экипажи игнорировали требования наших пограничников и опасно маневрировали. В итоге корабли задержали, а моряков арестовали. Сейчас 24 человека находятся в СИЗО Москвы.

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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