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Киев продолжает нагнетать обстановку после конфликта, однако пока дальше угроз дело не идет.
К многозначительным обещаниям вновь отправить в Керченский пролив военные корабли ВМС Украины, которые недавно давал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, присоединился советник главы Незалежной и министра обороны страны Юрий Бирюков. Он заявил о праве "беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот", сославшись на международные договоренности и законы.
При этом Бирюков почему-то не вспомнил, что украинцы фактически ломятся в открытую дверь – пользоваться Керченским проливом российская сторона не запрещала никогда. Однако упомянутые договоренности все же необходимо соблюдать, а не нарушать границы, называя после задержание кораблей "захватом".
Судя по словам советника Петра Порошенко, Украина готовит очередную провокацию в Керченском проливе.
"Конец истории. Да, мы будем дальше это делать", – сказал он в эфире "Пятого канала".
В следующем отважном походе военных Незалежной будут сопровождать международные наблюдатели, отметил Бирюков.
Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к проливу. Экипажи игнорировали требования наших пограничников и опасно маневрировали. В итоге корабли задержали, а моряков арестовали. Сейчас 24 человека находятся в СИЗО Москвы.
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