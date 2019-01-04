Украинец высмеял трагедию в Магнитогорске

Блогер посмеялся над жертвами

Украинский пранкер Евгений Вольнов пошутил над трагедией в Магнитогорске, которая унесла жизни 39 человек.

Он позвонил в отдел ФСБ Магнитогорска и задал странный вопрос, который показался ему смешным.

"Алло, это Евгений Вольнов. Хотел узнать, где вы в следующий раз гексаген заложите? Не хотелось бы взорваться. Просто дайте мне адрес, че жалко? У вас есть расписание взрывов?", – цитирует его "Комсомольская правда".

После своих слов Вольнов долго смеялся и назвал силовиков "животными". При этом украинец стал обзванивать с подобным вопросом других жителей города. Пранкер ни от кого не скрывался и делал свои мерзкие поступки в прямом эфире. Некоторые жители Незалежной даже пожертвовали ему ради этого деньги.

Вольнов уже не первый раз глумится над трагедиями в России. Так, во время пожара в "Зимней вишне" он распространял ложную информацию о числе жертв в Кемерово.

Трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря. По предварительной информации, один из подъездов многоэтажки рухнул из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек, среди жертв – шестеро детей.