Он не стал сдерживать свои эмоции

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович резко ответил на решение главы МИД Павла Климкина закрыть избирательные участки на территории России.

"Я считаю, что это (решение о запрете. – Прим. ред.) не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране как Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею", – сказал Рабинович в интервью телеканалу "112 Украина".

При этом депутат подчеркнул, что если Порошенко одобряет подобные действия, то он может закрыть посольство Украины в России.

"Если вы не можете им управлять, закройте все", – добавил он.

Напомним, что украинский ЦИК закрыл все пять участков для голосования, которые были созданы на постоянной основе в России.