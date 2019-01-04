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Украинский депутат ответил Климкину на решение закрыть избирательные участки в России

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
Он не стал сдерживать свои эмоции

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович резко ответил на решение главы МИД Павла Климкина закрыть избирательные участки на территории России.

"Я считаю, что это (решение о запрете. – Прим. ред.) не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране как Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею", – сказал Рабинович в интервью телеканалу "112 Украина".

При этом депутат подчеркнул, что если Порошенко одобряет подобные действия, то он может закрыть посольство Украины в России.

"Если вы не можете им управлять, закройте все", – добавил он.

Напомним, что украинский ЦИК закрыл все пять участков для голосования, которые были созданы на постоянной основе в России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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