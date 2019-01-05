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Полный крах: экономика Украины трещит по швам

Фото: www.globallookpress.com
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Администрация Порошенко довела страну до крайности

Экономический эксперт Владимир Дебой утверждает, что задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70% от ВВП.

Он отметил, что золотовалютные резервы страны сокращаются с 2013 года. При этом не помогает даже финансовая подпитка МВФ.

"Вместе с тем, благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам. И долговая яма становится все глубже", – цитирует Дебоя телеканал NewsOne.

По мнению эксперта, в ближайшее время ситуация не изменится и будущему поколению придется выплачивать большие долги.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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