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Россия не даст разрешения на проход кораблей НАТО в Азовское море

Фото: flickr.com/photos/cne-cna-c6f
В Крыму развеяли мечты украинцев о поддержке западных кураторов

Планы Незалежной обострить ситуацию у российских границ рухнули.

На Украине отчего-то забыли, что приглашения в Азовское море от одной страны не работают. Однако власти Крыма напомнили украинцам, что для прохода кораблей НАТО требуется еще и разрешение нашей страны. Которого западные покровители Киева, конечно, не получат. Об этом заявил вице-премьер правительства полуострова – постпред республики Крым при президенте Георгий Мурадов.

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Провокация в Керченском проливе для того и была устроена украинцами, чтобы получить удобный предлог для ввода в регион иностранных боевых кораблей. Такими действиями в Незалежной надеялись дестабилизировать ситуацию у наших границ, подчеркнул Мурадов в беседе с РИА Новости, назвав недопустимым появление кораблей НАТО в Азовском море. Однако задуманному, увы, не суждено было сбыться.

Напомним, Киев периодически грозит России сотнями походов в Керченский пролив и намекает на возможность подрыва Крымского моста.

Конфликт с военными кораблями Украины произошел в конце ноября. Они нарушили границу РФ и направились из Черного моря в Керченский пролив. При этом экипажи не реагировали на требования наших пограничников и опасно маневрировали. В результате корабли задержали, а моряков отправили под арест.

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Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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