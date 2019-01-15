В Крыму развеяли мечты украинцев о поддержке западных кураторов

Планы Незалежной обострить ситуацию у российских границ рухнули.

На Украине отчего-то забыли, что приглашения в Азовское море от одной страны не работают. Однако власти Крыма напомнили украинцам, что для прохода кораблей НАТО требуется еще и разрешение нашей страны. Которого западные покровители Киева, конечно, не получат. Об этом заявил вице-премьер правительства полуострова – постпред республики Крым при президенте Георгий Мурадов.

Провокация в Керченском проливе для того и была устроена украинцами, чтобы получить удобный предлог для ввода в регион иностранных боевых кораблей. Такими действиями в Незалежной надеялись дестабилизировать ситуацию у наших границ, подчеркнул Мурадов в беседе с РИА Новости, назвав недопустимым появление кораблей НАТО в Азовском море. Однако задуманному, увы, не суждено было сбыться.

Напомним, Киев периодически грозит России сотнями походов в Керченский пролив и намекает на возможность подрыва Крымского моста.

Конфликт с военными кораблями Украины произошел в конце ноября. Они нарушили границу РФ и направились из Черного моря в Керченский пролив. При этом экипажи не реагировали на требования наших пограничников и опасно маневрировали. В результате корабли задержали, а моряков отправили под арест.