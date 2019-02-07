Пока народ считает последние копейки, чтобы оплатить коммуналку, жена генпрокурора страны щеголяет в брендовых вещах

У нардепа и представителя президента в парламенте Ирины Луценко, которая 7 февраля празднует 53-летие, нет поводов, как у ее соотечественников, которые ломают головы над тем, на что жить, переживать из-за своего финансового положения. Чиновница пришла на работу как на западное светское мероприятие – во всем самом ярком и дорогом, продемонстрировав, что тяготы простого населения ей неведомы.

Луценко, любящая знаменитые и дорогостоящие "лабутены", появилась в Верховной раде в роскошном красном костюме и туфлях бренда Tom Ford стоимостью почти тысяча долларов. На это обратила внимание журналистка парламента, опубликовавшая на своей странице в Facebook пост, полный возмущения и негодования.

"Наконец нормально оделась. Достойно", "Взяла курс на ЕС на опережение", "Стильная госпожа Ирина", "*** (женщина легкого поведения) та еще", – прокомментировали выходку Луценко разгневанные пользователи Сети.

Ранее Верховная рада приняла закон, который подтвердил европейскую идентичность украинского народа, а также установил евроатлантический курс развития Украины. При этом Незалежная – самая бедная страна в Европе.

Киев, чтобы приостановить полное разрушение экономики государства, отыгрывается на населении и повышает цену на газ, тарифы ЖКХ, счета за которые уже полстраны отказывается оплачивать. Однако правящая элита не замечает нищету народа, что, по мнению украинцев, Луценко и доказала своим выходом в туфлях, которые в Незалежной могут себе позволить единицы.