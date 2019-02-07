Главу Незалежной ранят вопросы о подкупе избирателей

Действующий президент Украины и кандидат на второй срок Петр Порошенко отказывается общаться с журналистами, задающими ему провокационные вопросы. Так, на днях накануне официальной встречи с друзьями из Американской торговой палаты лидер нации, сверкая пятками, сбежал от корреспондента телеканала "1+1" Тараса Середича.

Журналист пытался спросить у Петра Алексеевича, правда ли, что его предвыборный штаб создал сеть для подкупа избирателей, в чем его обвинила другая воинствующая кандидатша – руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Исторический побег случился в киевском отеле Hilton 5 февраля.

Съемочную группу бравая охрана Порошенко просто заблокировала и держала гостиничную дверь, пока Mercedes президента не умчался с места событий.

"Оцените. Можно, кстати, потом причислить двенадцатым покушением", – с сарказмом по поводу увиденного написал известный украинский блогер Александр Дубинский. Он же разместил соответствующий ролик в своем канале YouTube.

В последнее время "шоколадному королю" явно не везет в публичном пространстве с представителями СМИ, которые регулярно делают попытки докричаться до него со своими каверзными вопросами. Больше всего Порошенко "терроризируют" посланники ненавистного ему Анатолия Шария, вынужденного на сегодняшний день из-за пределов Незалежной с помощью своих коллег "общаться" с главой государства. Последний недавно негативно высказался в адрес Шария, заявив, что он "не украинский журналист и работает на Россию".

Объезжая соборную с томос-туром в январе, президент выбил гаджет из руки корреспондента, пытавшегося спросить у него о наличии в стране свободы слова. В другой раз болезненно отреагировал на русскую речь и нелепый вопрос о том, как ведется борьба с мздоимством, за что получил от Петра Алексеевича ярлык "москальский провокатор".

Что касается намека Дубинского о покушении, то это отсыл на обнародованную ранее информацию силовиков о том, что в 2018 г. было предотвращено 11 атак на Порошенко.

