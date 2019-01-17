Порошенко бьется в истерике: пострадал телефон журналиста

"Вронский Алексей Кириллович" испугал лидера Незалежной

Томос-тур президента Украины Петра Порошенко обернулся скандалом в очередном украинском населенном пункте. В какой-то момент глава государства занервничал, почувствовал недоброе в одном и настырных "прихожан", упорно пытавшегося задать гаранту Конституции вопрос о свободе слова, и самолично выбил у того из рук мобильный телефон.

Об инциденте рассказал в своем блоге на YouTube ярый оппонент пана Порошенко известный медиаэксперт Анатолий Шарий, которого шоколадный король недавно обозвал не украинским журналистом, работающим на Россию.

На опубликованной в Сети записи видно, что мужчина (в каком городе произошло действие, неизвестно) подошел вплотную к Петру Алексеевеичу и попытался задать тому вопрос насчет Шария. Президент сразу потребовал прекратить съемку, а телефон спрашивающего плюхнулся на земле.

Мужчину тут же окружили полицейские и люди в штатском и потребовали показать содержимое его сумки, которую, к слову, ранее уже проверяли на входе к храму, где вещал гарант. После словесной перепалки силовики попросили "прихожанина" представиться. Тот ни разу не запнувшись назвался Алексеем Кирилловичем Вронским, известным персонажем великого романа Льва Толстого "Анна Каренина".

Полицейские бросились искать мужчину в базах данных, однако не смогли нигде его обнаружить. Один из силовиков предположил, что настырный украинец неправильно назвал свои данные или ошибся буквой.

В итоге мужчина, судя по видеозаписи, так и не смог задать вопрос президенту. Зато на заднем плане его видео можно услышать, кроме абсурдного "слава Богу нашему Иисусу Христу" бодрое националистическое приветствие пана Порошенко к толпе и хлипкий ответ присутствующего народа.

В комментариях пользователи высоко оценили юмор обладателя выбитого истеричным президентом телефона.

"Вронский молодец! Ждем Болконского, Дубровского и Паниковского!" – написал один из них.



"Вот олени, не смогли найти Вронского. Он же сосед Пьера Безухова", – заметил другой.

Ну, что ж, российская классика богата персонажами, есть еще близкий малороссам Николай Васильевич Гоголь. А то Петр Алексеевич зациклился на Михаиле Лермонтове.

