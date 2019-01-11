Также уменьшился и размер прожиточного минимума

За последние пять лет в Незалежной выплаты людям, которые достигли пенсионного возраста, стали в 2,2 раза меньше. При этом в стране стремительно растут коммунальные платежи и цены на продукты. Этот факт очень беспокоит лидера общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука.

Он обвинил действующие власти во лжи, так как "майданные лидеры" обещали, что увеличат не только социальные выплаты, но и зарплату в стране.

Медведчук рассказал, что в 2013-м минимальная пенсия составляла 118,8 долларов (8947 рублей). Сейчас украинцы получают всего 53,2 доллара (около 3541 рублей). Размер прожиточного минимума за это время также заметно сократился – с 147,2 доллара (9847 рублей) до 65,9 доллара (4408 рублей).

Политик обратил внимание на то, что при уменьшении пенсии и прожиточного минимума на Украине за эти пять лет цена на газ возросла в 11,8 раз. Он подчеркнул, что в 2020-м стоимость голубого топлива увеличат дважды до 12-14 тыс гривен за 1 тыс кубометров.

Минимальная зарплата же в Незалежной равняется 150 долларам (около 10 тыс рублей) вместо обещанных властью 1000 евро (около 66 тыс рублей). И это правительство, по словам политика, преподносит населению, как "одну из величайших "перемог" еврореформирующейся Украины".

Медведчук считает, что Киев вместо того, чтобы восстановить экономику и производство, а также создать новые рабочие места, делает все для того, чтобы развалить государство.

"Власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты", – говорится в послании Медведчука на официальном сайте движения.

Он также намекнул, что украинцы не стали бы выходить евромайдан, если бы знали, в каком нищем положении окажутся спустя всего пять лет.