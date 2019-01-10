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Малоимущие украинцы оказались в бедственном положении

Фото: pixabay.com
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Населению страны не справиться с повышением цены на газ

Из-за того, что власти Незалежной увеличили тарифы на отопление, народ "обречен на замерзание". В этом уверен депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.

Политик заявил о том, что цена на голубое топливо "запредельная" и люди вынуждены "затягивать пояса" еще туже, чем прежде. Однако, по словам Рабиновича, правительство страны все равно полагает, что люди платят слишком мало за возможность нормально жить.

"Уже совсем скоро, в начале февраля, украинцы получат платежки за январь. Где цены на тепло вырастут еще сильнее. Теперь мы с вами будем платить за тепло еще на 24% больше", – написал нардеп на своей официальной странице в Facebook.

Рабинович считает, что власть Незалежной окончательно "продалась МВФ", повысив стоимость топлива для простых людей на 23,5%. Больше всего политика беспокоит судьба самого неимущего класса – пожилых людей, которых "власть просто убивает".

Нардеп утверждает, что Киев выбрал неправильную тактику для того, чтобы вывести страну из финансовой пропасти, в которую Украина попала за последние 5 лет.

"Экономические тупицы во власти не понимают, что люди уже на пределе", – возмутился Рабинович. Он добавил, что украинцы с трудом оплачивали счета за газ при старых ценах, а по новым тарифам они вообще не смогут платить и не будут это делать. В результате, по мнению нардепа, бюджет страны не пополнится, а кризис лишь усугубится.

По соглашению МВФ и Украины международная организация выдаст стране очередной транш помощи при условии повышения тарифов на газ. В мае 2019-го Киев увеличит цену на топливо для обычных граждан, а в 2020-м его стоимость будет равняться рыночной.

О том, что вернуть МВФ долг по кредитам таким методом не получится, накануне говорил и член фракции партии "Батькивщина" Сергей Евтушок, раскритиковавший политику Петра Порошенко. 

Полина ИВАНОВА
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