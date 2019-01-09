Украинский депутат обвинил Порошенко в слабоволии перед международными партнерами

Гасить кредиты, которые президент Украины Петр Порошено понабрал у международной организации, вынуждены будут и без того обнищавшие обычные люди. Власти Незалежной заставят их это сделать, еще не раз повысив цену на газ, что в итоге, по мнению члена фракции партии "Батькивщина" Сергея Евтушока, доведет государство до ручки.

Нардеп возмутился обнародованным Меморандумом об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Незалежной и МВФ. Согласно документу, цена на голубое топливо для простых граждан вырастет на 15% в мае 2019-го. И уже в начале января 2020-го стоимость газа увеличится еще раз. По словам Евтушока, Киев жертвует населением, чтобы вернуть долг МВФ. При этом такой подход к погашению старых кредитов – ложный и опасный.

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"Подорожание газа убивает страну, убивает доходы и надежды людей, которые уже не могут оплатить коммунальные услуги, мерзнут в своих квартирах, выпрашивают субсидии", – говорится в послании Евтушока, опубликованного на сайте партии.

Нардеп уверен, что необходимость повышать стоимость газа для простого населения демонстрирует плохие дипломатические способности Украины. Ведь, по его мнению, люди должны получать газ внутренней добычи "по справедливой цене". Рассчитываться с МВФ стоит, используя другие финансовые инструменты, например, деофшоризацию.

Евтушок отметил, что новая власть сможет диктовать международной организации условия сотрудничества, которые будут выгодны украинцам, а не коррумпированным чиновникам. Нардеп также заявил о том, что будущий президент Украины займется восстановлением уровня жизни людей, снизив цену на топливо вдвое.

Он напомнил, что показатели ВВП страны на душу населения – самые низкие в Европе и эту ситуацию необходимо срочно исправить. К тому же задолженности Незалежной достигли критических показателей и уже превысили 70% от ВВП.