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Ирина Фарион, известная своими крайне скандальными заявлениями в адрес русскоязычного населения Украины, в очередной раз высказалась о наболевшем.
По словам бывшего парламентария, с теми, кто не хочет говорить по-украински, не нужно вступать в дискуссии. "Просто снимаешь туфли и даешь по роже, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают, их маргинализируют", – приводит РИА ФАН выдержки из интервью Фарион порталу "Золочiв. НЕТ"
Пламенный экс-депутат также предложила всем русскоговорящим украинцам "пилить к Путину". Ранее она требовала ввести уголовное наказание за использование русского языка на территории Украины и запретить работать в стране русскоязычным гражданам.
В рамках так называемой украинизации официальный Киев последовательно ущемляет права тех, для кого русский язык является родным. При этом на русском говорит большая часть украинцев.
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