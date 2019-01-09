Борьба с русским языком в Незалежной выходит на новый уровень

Ирина Фарион, известная своими крайне скандальными заявлениями в адрес русскоязычного населения Украины, в очередной раз высказалась о наболевшем.

По словам бывшего парламентария, с теми, кто не хочет говорить по-украински, не нужно вступать в дискуссии. "Просто снимаешь туфли и даешь по роже, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают, их маргинализируют", – приводит РИА ФАН выдержки из интервью Фарион порталу "Золочiв. НЕТ"

Пламенный экс-депутат также предложила всем русскоговорящим украинцам "пилить к Путину". Ранее она требовала ввести уголовное наказание за использование русского языка на территории Украины и запретить работать в стране русскоязычным гражданам.

В рамках так называемой украинизации официальный Киев последовательно ущемляет права тех, для кого русский язык является родным. При этом на русском говорит большая часть украинцев.