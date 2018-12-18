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Украинские авиадиспетчеры не будут пользоваться русским языком

Фото: www.globallookpress.com
Самостийность Незалежной добралась до небес

Росавиация внесла поправку в документ, регламентирующий работу авиадиспетчеров. Теперь при общении с украинскими диспетчерами нельзя будет использовать индексы на кириллице. 

"Украинская сторона проинформировала о том, что она будет принимать информацию только на латыни... Для интересов пользователей воздушного пространства Росавиацией были изменены условия передачи информации", – сообщил агентству URA.RU официальный представитель ведомства Сергей Извольский. 

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Таким образом, Росавиация вынуждена была пойти на этот шаг из-за соответствующей инициативы украинской стороны.

Хотя в авиамире языком международного общения является английский, в рамках СНГ авиадиспетчеры бывших союзных республик продолжают общаться на русском языке. "Теперь Украина подчеркнула, что она самостийная и ничего общего с Россией не имеет", – объяснил агентству председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Валентина МАЙОРОВА
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