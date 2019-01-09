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Наблюдателей от РФ не пустят на выборы украинского президента

Фото: www.globallookpress.com
Киев отказался от россиян

Такое заявление сделал министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

На своей страничке в Facebook он написал, что считает эту меру необходимой, так как речь идет о представителях "страны-агрессора" и "оккупанта". 

Глава дипломатического ведомства добавил, что отправил письмо о выборах директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Министр пригласил на Украину наблюдательную миссию от БДИПЧ.

Ранее Климкин заявил, что нужно на постоянной основе ограничить въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Валентина МАЙОРОВА
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