Киев отказался от россиян

Такое заявление сделал министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

На своей страничке в Facebook он написал, что считает эту меру необходимой, так как речь идет о представителях "страны-агрессора" и "оккупанта".

Глава дипломатического ведомства добавил, что отправил письмо о выборах директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Министр пригласил на Украину наблюдательную миссию от БДИПЧ.

Ранее Климкин заявил, что нужно на постоянной основе ограничить въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

