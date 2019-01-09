Нибиру
- Скептики повержены: Нибиру начинает вторжение на Землю с России
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
171 новости
Такое заявление сделал министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.
На своей страничке в Facebook он написал, что считает эту меру необходимой, так как речь идет о представителях "страны-агрессора" и "оккупанта".
Глава дипломатического ведомства добавил, что отправил письмо о выборах директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Министр пригласил на Украину наблюдательную миссию от БДИПЧ.
Ранее Климкин заявил, что нужно на постоянной основе ограничить въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Американцы не смогли договориться между собой
Беглый российский шпион и его дочь Юлия исчезли навсегда