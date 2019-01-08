На Украине предложили навсегда ограничить въезд мужчин из России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ограничение въезда в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет нужно ввести на постоянно основе.
"А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение — тогда фильтрация есть, нет военного положения – нет", – сказал он во время программы "Завтрак 1+1".
Климкин назвал эту меру "умной и правильной фильтрацией".
Напомним, что 26 ноября на Украине ввели военное положение на 30 дней, во время которого Киев ограничил въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
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