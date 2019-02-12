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Венгрия назвала политику Запада по отношению к России лицемерной

Фото: www.globallookpress.com
Будапешт призвал Европу посмотреть на Москву с другой стороны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал политику западных стран по отношению к России лицемерием. Об этом он заявил во время пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

Помпео, выступая перед журналистами, подчеркнул, что Москва пытается расколоть союзников по НАТО и выступает против стремления к свободе и суверенитета "стран поменьше".

В ответ на это Сийярто отметил, что Венгрия не прекратит сотрудничество с Россией, оставаясь при этом союзником США.

"Что касается России – я сказал об этом госсекретарю – это огромное лицемерие и политическая корректность на политической арене Европы. Потому что это не венгерские или центральноевропейские энергетические компании участвуют в "Северном потоке – 2" вместе с "Газпромом",

– цитирует венгерского главу МИД РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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