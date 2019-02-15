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США потеряли лояльность немцев из-за "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Американо-германская дружба не вынесла корысти

Энергетическая политика США в Европе привела к политическому раздраю между союзниками. Попытки Вашингтона заставить Берлин отказаться от российского газа обернулись прямо противоположным результатом. Американцы проиграли в этой газовой войне, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Давление настолько эгоистичное – мол, покупайте наш дорогой газ, а не российский, что даже очень лояльные к Вашингтону немцы решили сопротивляться", – написал сенатор в Twitter.

Более того, всем уже давно стало понятно, что Германия не намерена отказываться от "Северного потока-2". Он ей выгоден с коммерческой точки зрения, на поступление дополнительных объемов топлива по этому газопроводу ориентированы промышленные проекты в Северной Европе. Да и просто репутационные потери Берлин не хочет нести: отказ от подписанных соглашений не есть хорошо в мире бизнеса.

Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на это Вашингтон продолжает давить на ЕС и, в первую очередь, Берлин, зачастую делая это слишком "откровенно и неприлично".

"США могут здесь проиграть", – предупредил Пушков.

Накануне преемница Ангелы Меркель на посту главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что проект "Северный поток-2" уже нельзя свернуть, поскольку все решения и документы, связанные с его строительством, давно подписаны.  

"Даже на пике холодной войны мы поддерживали экономические отношения с Россией", - приводит РИА ФАН слова политика.

Две нити "Северного потока – 2" прокладываются по дну Балтийского моря от берегов России до Германии. Запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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