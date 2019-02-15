Немцы хотят отрегулировать правовую базу в угоду проекта

ФРГ настолько заинтересована в "Северном потоке – 2", что правительство страны готово переписать свое законодательство, чтобы оно соответствовало нормативным требованиям ЕС.

В частности, по словам министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, рассматривается вопрос о праве собственности на "Северный поток – 2", так как Евросоюз требует, чтобы оно было разным на производство и газопровод.

Более того, как сообщил политик, изменения могут коснуться положений о том, кто будет подавать голубое топливо в трубу, а также у кого будет к ней доступ.

"Проект хорошо продвинулся. Я полагаю, что он может быть реализован при новых условиях",

– заявил Альтмайер агентству Reuters.

Ранее Германия и Франция согласовали поправки к газовой директиве ЕС, которые не блокируют российский "Северный поток – 2", против которого выступают многие европейские страны. Согласно достигнутому компромиссу Германия будет вести надзор за проектом. Брюссель одобрит новую редакцию документа в ближайшие месяцы.

Председатель Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже заявила, что ее страна будет отстаивать право на экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на напряженные отношения, и уточнила, что газопровод будет построен, так как все договоры уже заключили и свернуть проект невозможно. При этом немцы отказались от предложения США покупать у них СПГ.

Строительство "Северного потока – 2" планируют завершить к концу 2019 года. Газопровод протянется от России к Германии по дну Балтийского моря.