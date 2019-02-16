"Северный поток – 2" по-прежнему не дает спокойно спать представителям Незалежной

Разобраться с проблемой строительства газопровода, которое планируется завершить до конца этого года, намерен один из кандидатов на пост президента Украины.

У Киева есть все возможности избавить американцев от покупки голубого топлива у "потенциального противника". Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Тарута. Он отметил, что страны Евросоюза и США до сих пор смотрят на "Северный поток – 2" с разных позиций. Так, европейцы во главу угла ставят экономическую выгоду, а американцы пекутся о безопасности, которой якобы угрожает проект.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу",

– написал Тарута в своем Facebook.

Незалежная может стать сильным субъектом на газовом рынке, вытеснив оттуда Россию, добавил он.

Ранее депутат отметился громким заявлением о "колоссальных" запасах голубого топлива на Украине, напоминает сайт телеканала "360".