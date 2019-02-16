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Остановить нельзя помиловать: в Германии развернулась битва за "Северный поток - 2"

Фото: Шамуков Руслан/ITAR-TASS
Ситуация накаляется

На конференции в Мюнхене становится все жарче.

После сделанных канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявлений американцы пошли в атаку. С призывом к странам Евросоюза быть жестче выступил вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы занимаем жесткую позицию по отношению "Северного потока – 2", и мы рекомендуем другим партнерам действовать так же",

цитирует его ТАСС.

Ранее на той же конференции по безопасности Меркель отметила, что Западу невыгодно разрывать с Россией отношения.

"Осознанное политическое исключение России является неправильным, считаю это стратегически неправильным для нас", - приводит ее слова РИА Новости.

Высказалась фрау канцлер и о вытеснении нашей страны с газового рынка Европы, о чем так мечтают США и Украина. Она отметила, что Незалежная должна остаться транзитером, однако это не повод, чтобы отказываться от российских газопроводов, передает информагентство.

"...другие газопроводы, например, "Ямал", идущий через Польшу и Белоруссию, не должны из-за этого быть отключены. У нас есть "Северный поток-1", который тоже не привел к тому, что все направлено полностью против Украины",

– подчеркнула Меркель. 

Напомним, ранее в Киеве заявили о возможностях поставок газа в Европу вместо России.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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