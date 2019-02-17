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Депутат Рады от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко считает, что двуличное отношение президента Петра Порошенко к России лишило шансов остановить строительство "Северного потока – 2".
По его словам, политик постоянно обвиняет Москву в "агрессии", однако не прекращает торговать с Кремлем.
"Результат неудачной и бездарной политики нынешней власти, которая в нашей ситуации привела к тому, что украинский вопрос сходит с "топа",
– цитирует Ильенко РИА ФАН.
При этом Европа, по его мнению, уже не хочет вводить новые санкции и готова наладить отношения с Россией.
"Очень тяжело останавливать "Северный поток-2" или подобные вещи, если у нас работает российский бизнес и если сохранились дипломатические отношения", – добавил депутат.
Строительство "Северного потока – 2" планируют завершить к концу 2019 года. Газопровод протянется от России к Германии по дну Балтийского моря.
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