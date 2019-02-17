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Порошенко остановил Запад от удара по "Северному потоку - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Политик, несмотря на антироссийскую риторику, продолжает торговать с Москвой, чем снижает желание Европы уничтожать газопровод

Депутат Рады от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко считает, что двуличное отношение президента Петра Порошенко к России лишило шансов остановить строительство "Северного потока – 2".

По его словам, политик постоянно обвиняет Москву в "агрессии", однако не прекращает торговать с Кремлем.

"Результат неудачной и бездарной политики нынешней власти, которая в нашей ситуации привела к тому, что украинский вопрос сходит с "топа",

цитирует Ильенко РИА ФАН.

При этом Европа, по его мнению, уже не хочет вводить новые санкции и готова наладить отношения с Россией.

"Очень тяжело останавливать "Северный поток-2" или подобные вещи, если у нас работает российский бизнес и если сохранились дипломатические отношения", – добавил депутат.

Строительство "Северного потока – 2" планируют завершить к концу 2019 года. Газопровод протянется от России к Германии по дну Балтийского моря.  

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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