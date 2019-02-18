"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Половина мощности "Северного потока-2" может остаться невостребованной. Не потому, что в Европе нет спроса на природный газ, а чтобы лишить прибыли Россию.

Совет ЕС 20 февраля должен окончательно одобрить поправки к Газовой директиве ЕС. Документ был согласован на прошлой неделе представителями Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС. Аналитики сразу протрубили победу сторонников "Северного потока-2", ведь благодаря Берлину и Парижу в документе прописали, что страна, где расположена первая точка входа иностранного газопровода, имеет возможность вывести его из-под правил Третьего энергопакета ЕС. В случае с "СП-2" получалось, что последнее слово за Германией, которая является открытым сторонником энергетического сотрудничества с РФ.

Но оказалось, все не так просто. Да, Берлин может поставить вопрос о выведении "СП-2" из-под норм Газовой директивы. Но ему придется получить на это согласие Еврокомиссии и специального комитета представителей всех стран ЕС, пишет "Коммерсант".

Пока ответа на запрос ФРГ по "СП-2" не поступит, "Газпром" будет обязан подчиняться требованиям эксплуатации трубопроводов на территории ЕС, а именно: заполнять трубу только наполовину, оставив вторую половину свободной для других потенциальных экспортеров. Всем понятно, что с российской стороны в трубу газ, кроме "Газпрома", закачивать никто не сможет. Поэтому "СП-2" будет работать вполсилы, Россия будет получать половину возможной прибыли, а европейские потребители будут вынуждены обращаться к иным поставщикам, в частности, американцам с их СПГ, чтобы обеспечивать свои потребности.

Проблема в том, что по закону ответ на запрос Берлина в ЕК должен поступить в течение 90 дней, но по факту его можно оттягивать до бесконечности, требуя уточняющих документов, заказывая экспертизы и так далее. К примеру, с газопроводом Opal – сухопутным продолжением на территории Германии газопровода "Северный поток" – Брюссель тянул более 3 лет – все это время по трубе прокачивали половину возможного объема газа.

"Северный поток-2" состоит из двух веток газопровода, идущих через Балтийское море в ФРГ. Проектная мощность составляет 55 млрд кубометров в год, напоминает "URA.RU".