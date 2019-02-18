Вступившись за Россию, канцлер подвергла Германию серьезному риску

Глава немецкого правительства Ангела Меркель боится расплаты за поддержку ненавистного США газопровода. На полях Мюнхенской конференции по безопасности она защитила Россию, дав понять западным державам, что им невыгодно разрывать отношения с самой большой в мире страной.

Проявленная канцлером ФРГ смелость может ей аукнуться. Сейчас она живет в постоянном страхе и ожидает мести хозяина Белого дома Дональда Трампа.

"Теперь Меркель тревожится из-за все нарастающей агрессии США… ее волнует возможное наказание за поддержку российского газопровода",

– пишет Bloomberg.

Заседанием по безопасности закончилась прошедшая рабочая неделя. Там разгорелись нешуточные политические страсти. Фрау Меркель повернулась спиной к представителям Вашингтона, выделившись из основной массы членов европейского братства, напоминает URA.RU. Американцы ответили на заявление Меркель, призвав страны ЕС не церемониться с Москвой.

"Северный поток – 2" – яблоко раздора, которое столкнуло интересы России и Запада. США борются за европейский рынок, поскольку им нужно сбывать свой СПГ, Украина трясется за транзит газа, а остальные считают проект политическим. При этом В Москве не раз убеждали в его коммерческой основе.