Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Северный поток-2" положит конец украинской монополии

Фото: www.globallookpress.com
Проект обрушит цены на транзит газа через страны Восточной Европы

После запуска "Северного потока – 2", до которого остались считанные месяцы, Незалежная потеряет возможность устанавливать высокие тарифы на транспортировку голубого топлива. Это окажет благоприятный эффект на конкуренцию в этой сфере, считает Райнер Зеле, глава концерна Австрии OMV, который участвует в реализации газопровода.

При этом он утверждает, что полностью отказываться от услуг Украины нельзя. Так как когда-нибудь Евросоюз откажется от атомной энергии и угля, в результате западным странам понадобится еще больше газа. Поэтому европейцам, по словам Зеле, нужны будут все возможные пути для получения голубого топлива.

Глава австрийской компании также подчеркнул в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что несмотря на сложные отношения между Европой и Россией, последняя уже 50 лет является надежным поставщиком газа. При этом между двумя сторонами сохраняется баланс: европейцам нужно голубое топливо, россиянам – деньги от его продажи.

Фото: www.globallookpress.com

Строительство "Северного потока – 2" планируют завершить в конце 2019-го. Газопровод пройдет от России по дну Балтийского моря к Германии, канцлер которой поддерживает проект, несмотря на растущее недовольство американцев. США выступают против "Северного потока – 2", так как они борются за европейский рынок. Несколько других стран также надеются, что газопровод не заработает, в том числе и Украина. В Киеве хотят и дальше получать деньги от транзита газа на Запад.   

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Это конец: Лондон официально объявит о смерти Скрипаля

Британцы рассказали об ухудшившемся состоянии экс-полковника ГРУ, чтобы новость о его гибели не стала шоком

"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей