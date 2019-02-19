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После запуска "Северного потока – 2", до которого остались считанные месяцы, Незалежная потеряет возможность устанавливать высокие тарифы на транспортировку голубого топлива. Это окажет благоприятный эффект на конкуренцию в этой сфере, считает Райнер Зеле, глава концерна Австрии OMV, который участвует в реализации газопровода.
При этом он утверждает, что полностью отказываться от услуг Украины нельзя. Так как когда-нибудь Евросоюз откажется от атомной энергии и угля, в результате западным странам понадобится еще больше газа. Поэтому европейцам, по словам Зеле, нужны будут все возможные пути для получения голубого топлива.
Глава австрийской компании также подчеркнул в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что несмотря на сложные отношения между Европой и Россией, последняя уже 50 лет является надежным поставщиком газа. При этом между двумя сторонами сохраняется баланс: европейцам нужно голубое топливо, россиянам – деньги от его продажи.
Строительство "Северного потока – 2" планируют завершить в конце 2019-го. Газопровод пройдет от России по дну Балтийского моря к Германии, канцлер которой поддерживает проект, несмотря на растущее недовольство американцев. США выступают против "Северного потока – 2", так как они борются за европейский рынок. Несколько других стран также надеются, что газопровод не заработает, в том числе и Украина. В Киеве хотят и дальше получать деньги от транзита газа на Запад.
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