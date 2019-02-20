Украинцы раскрыли тайную цель Москвы

В Киеве придумали очередную байку об "агрессии" со стороны России, которая якобы хочет расширить свое влияние от Владивостока до Лиссабона. По мнению скандального журналиста Романа Цимбалюка, россияне используют газопровод для того, чтобы дестабилизировать обстановку не только на Украине, а во всей Европе.

Несмотря на давление России и ее "уловку", Незалежная не окажется в беде. Россиянам, по мнению журналиста, не удастся ухудшить положение в его стране, так как запуск "Северного потока – 2" не поставит крест на Украине. Ведь Запад будет продолжать активно поддерживать и помогать этому государству.

"Я не сторонник теории, что на газопроводе все пропало для нас. Но, как бы там ни было, свою щупальцу россияне засунули прямо в центр Европы в виде "Северного потока-2",

– отметил Цимбалюк в своем видеоблоге.

На Украине уже не раз говорили о том, что проект вредит интересам страны и угрожает единству Европейского Союза. В Незалежной беспокоятся о том, что потеряют огромные средства из-за газопровода, так как государство перестанет быть единственным поставщиком российского голубого топлива в Европу.

При этом украинцы не торопятся с тем, чтобы прийти к соглашению с россиянами о продлении договора по транзиту. Некоторые украинские депутаты считают, что им надо наращивать добычу собственного газа, чтобы поставлять на Запад, и так решить этот вопрос.

Строительство "Северного потока – 2" планируют завершить к концу 2019-го. Газопровод протянется от России к Германии через дно Балтийского моря. Против него выступает не только Украина, но и ряд европейских стран, которые считают его политическим проектом. Однако в Германии говорят о том, что закрыть "Северный поток – 2" невозможно.