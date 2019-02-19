Простые граждане ФРГ перестали верить мифам об агрессивной России

Немцам набили оскомину страшилки о действиях РФ в отношении Незалежной. Они уже пресытились мифами о нашей стране, упорно распространяемыми германскими СМИ. Об этом заявил депутат Бундестага, глава парламентского комитета по обороне от партии "Левые" Александр Ной.

Он отметил, что местные средства массовой информации отражают точку зрения официального Берлина, суть которой – безоглядная поддержка действующего президента Украины Петра Порошенко под американским девизом: "Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын".

Но тут случились события в Черном море в ноябре прошлого года. После них простые немцы начали осознавать, что выступая за любые киевские инициативы Германия невольно может быть втянута в вооруженный конфликт.

"После провокации Киева в Керченском проливе в ноябре 2018 г. освещение ситуации в СМИ стало гораздо спокойнее. И в публичном пространстве, и в жизни большинства немцев попытки внушить страшные истории о действиях России на Украине терпят неудачу. 65% жителей Германии последовательно высказываются против военного вмешательства в конфликты", – сказал российскому изданию "Известия" Ной.





По его мнению, граждане ФРГ сейчас больше доверяют лидерам РФ и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину, нежели хозяину Белого дома Дональду Трампу. При этом он считает, что именно у Вашингтона нужно осведомиться, кто же победит на президентских выборах 31 марта в соборной. Ной убежден: залог выживания пана Порошенко – в руках США и Евросоюза.

Комментируя ситуацию вокруг строительства "Северного потока-2", политик подчеркнул, что проект будет реализован, несмотря на жесткое сопротивление Штатов и ряда европейских стран. Действия американского посла в Берлине назвал недипломатичными.

"Он напоминает не дипломата, а колониального сатрапа, и ему необходимо резко отвечать. Тем не менее наше правительство не предпринимает на этот счет принципиальных шагов", – сокрушается Ной.

Напомним, в январе посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма некоторым компаниям, которые участвуют в укладке нового газопровода, с угрозами о введении санкций, если они не выйдут из проекта. Немецкие политики и бизнесмены сочли такое поведение хамским.

