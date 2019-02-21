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Австрия защитила "Северный поток – 2" от США

Фото: www.globallookpress.com
Вена перейдет на американский газ, если Вашингтон сможет продавать его дешевле

Власти европейской страны заинтересованы в надежности энергопоставок, а потому они оими руками поддерживают строительство газопровода "Северный поток – 2". Недовольство Соединенных Штатов на этот счет Австрия намерена игнорировать. Такое заявление сделал глава правительства страны Себастьян Курц.

Канцлер только что вернулся из США, где провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. По возвращении Курц дал интервью австрийскому телеканалу ORF, в котором рассказал, что на переговорах поднималась тема поставок российского газа в Европу.

"Он (Трамп) ясно выразился, что США выступают против этого проекта, мы это и так знаем…У нас не было бы проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше… Россия привлекательнее для нас как партнер в этом вопросе",

– заявил Курц.

Руководитель кабинета министров выразил надежду, что Трамп включит логику и поймет, что предпочтение, которое австрийцы отдают российскому газу, – это бизнес и ничего более: Россия сделала более выгодное предложение на рынке, поэтому Австрия его приняла. У Вены и Вашингтона в этом вопросе "просто разные интересы", отмечает РИА ФАН.

Себастьян Курц. Фото: www.globallookpress.com

Политики в ходе встречи также обсудили торговый спор между США и ЕС, проблему роста военных расходов со стороны европейских членов НАТО и вопросы миграции. При этом австрийская оппозиция и американская пресса назвали государственных деятелей "родственными душами".

"У Трампа и Курца есть нечто общее: своими успешными кампаниями они обязаны в том числе жесткой миграционной политике", – написала The New York Times. Есть надежда, что хорошие отношения политиков помогут Курцу убедить Трампа в том, что санкции против "Северного потока – 2" и других российских энергетических проектов вводить не следует.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацию проекта предполагается закончить в этом году, несмотря на протесты и противодействие Соединенных Штатов и ряда европейских стран.

Андрей ФИЛАТОВ
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