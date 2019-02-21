"Северный поток-2" убьет честная конкуренция

Белый дом уловил сигнал Меркель

"Северный поток-2" нужен Европе, но законы рынка - прежде всего. Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Выступая на конференции "Конкурентоспособная Россия – новые пути" 21 февраля в Берлине, он подчеркнул, что новый российский газопровод укрепит "надежность, предсказуемость и геополитическую ответственность" в ЕС.

"Северный поток – 2" станет вкладом в то, чтобы стабилизировать газоснабжение в Европе на высоком уровне", – цитирует министра ТАСС.

Однако в этот раз представитель Берлина не ограничился привычным выражением поддержки "Северному потоку-2". Он добавил, что Германия готова покупать сжиженный газ из США, чтобы усилить "конкуренцию на рынке".

На самом деле, это весьма тревожный сигнал, учитывая, что всего неделю назад аналогичное высказывание допустила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности она указала вице-президенту США Майклу Пенсу, что поддерживает российский газовый проект по соображениям коммерческой выгоды. Будь американский СПГ дешевле, никакого "Северного потока-2" не было бы.

В Вашингтоне Меркель услышали тут же. Президент США Дональд Трамп неожиданно заикнулся об отмене "закона Джонса" – акта, по которому морскими торговыми перевозками СПГ США, как и другой продукции, можно заниматься только на произведенных в США кораблях, принадлежащих американцам, с экипажами из граждан США.

Если идея Трампа пройдет, это либерализует поставки сжиженного газа из США в ЕС, отмечает "Свободная пресса". Перевозка топлива на каком-нибудь танкере под флагом Либерии с командой из беднейших стран мира значительно снизит конечную стоимость СПГ США при экспорте. И тогда "Газпром" может оказаться в ситуации, что его газ не востребован в том объеме, на который он рассчитывал.