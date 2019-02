Сложившуюся вокруг российского газопровода ситуацию вряд ли можно назвать хорошей, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь идет о Газовой директиве, согласно которой топливная магистраль будет подчиняться правилам Евросоюза, то есть работать вполсилы. Одна труба газопровода будет пустовать для потенциальных экспортеров. Перефразировав английскую пословицу, Лавров так охарактеризовал якобы взаимные уступки, предложенные Берлином и Парижем:

"Плохой компромисс лучше хорошей ссоры".

Накануне поправкам к Газовой директиве дан зеленый свет со стороны комитета постоянных представителей стран ЕС. Теперь слово за их министрами и Европарламентом.

EU gas market rules will apply to #pipelines to and from third countries. @EUCouncil #Coreper just endorsed agreement between @ro2019eu and @Europarl_EN on #gas directive. More info & full text in our press release from last week: https://t.co/wPMepfMzCD https://t.co/YcNhrIzWik