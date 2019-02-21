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"Плохой компромисс": Лавров оценил Газовую директиву ЕС по "Северному потоку - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Перспективы проекта не самые радужные

Сложившуюся вокруг российского газопровода ситуацию вряд ли можно назвать хорошей, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь идет о Газовой директиве, согласно которой топливная магистраль будет подчиняться правилам Евросоюза, то есть работать вполсилы. Одна труба газопровода будет пустовать для потенциальных экспортеров. Перефразировав английскую пословицу, Лавров так охарактеризовал якобы взаимные уступки, предложенные Берлином и Парижем:

"Плохой компромисс лучше хорошей ссоры".

Накануне поправкам к Газовой директиве дан зеленый свет со стороны комитета постоянных представителей стран ЕС. Теперь слово за их министрами и Европарламентом.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, если Европа "подведет" "СП-2" под свой документ, это будет противоречить Конвенции ООН по международным вопросам от 1982 года.

"Читаю о том, что происходит, и это большая победа Франции и Германии, здравого смысла",

– продолжил выступление Лавров, вспомнив еще одну народную мудрость зарубежья.

"Хотелось бы верить, что все будет продолжаться в том же духе, но the proof of the pudding is in the eating [чтобы судить о пудинге, надо его отведать]", – цитирует российского дипломата РБК.

Министр еще раз развенчал слух о том, что проект политический, поскольку является "чисто коммерческим, обеспечивающим дополнительную энергобезопасность Европы". 

Ксения АНДРЕЕВА
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